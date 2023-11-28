«Шахтёр» — «Антверпен»: стартовые составы команд на матч 5-го тура группового этапа ЛЧ

Сегодня, 28 ноября, состоится матч 5-го тура группы Н Лиги чемпионов УЕФА между украинским «Шахтёром» и бельгийским «Антверпеном». Встреча пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским из Польши. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды огласили стартовые составы на предстоящий матч.

«Шахтёр»: Ризнык, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Гочолеишвили, Степаненко, Зубков, Судаков, Крыськив, Невертон, Сикан.

«Антверпен»: Бутез, Кулибали, Вейндал, Батай, Алдервейрелд, Вермерен, Юсуф, Керк, Муя, Баликвиши, Янссен.

Команды 4 октября играли друг с другом во 2-м туре группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов. «Шахтёр» обыграл «Антверпен» со счётом 3:2.

Напомним, «Шахтёр» занимает третье место в турнирной таблице группы Н, набрав шесть очков в четырёх матчах. «Антверпен» располагается на последнем месте. Клуб из Бельгии не заработал ни одного очка. «Барселона» и «Порту» набрали по девять очков. Но каталонцы лидируют в квартете по дополнительным показателям.