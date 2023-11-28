На хавбека «Байера» Вирца претендуют сразу три топ-клуба

Полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц заинтересовал трёх грандов европейского футбола. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, приобрести 20-летнего футболиста намерены «Бавария», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». «Байер» планирует выручить с продажи своего игрока не менее € 120–130 млн. Отмечается, что молодой хавбек склоняется к тому, чтобы перейти в «Баварию» и продолжить выступление в Бундеслиге.

В текущем сезоне Вирц провёл за «Байер» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.