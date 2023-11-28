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Балтика — Локомотив 2:2, результат матча 1/4 финала Кубка России 28 ноября

«Локомотив» ушёл от поражения в концовке матча 1/4 финала Кубка России с «Балтикой»
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Сегодня, 28 ноября, состоялся первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра матча выступил Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 мск. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Счёт в матче на 16-й минуте открыл нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов. Максим Ненахов выполнил выверенную подачу к линии вратарской, откуда Сулейманов головой отправил мяч в дальний угол ворот. На 65-й минуте полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян сравнял счёт, красиво пробив в дальний угол ворот Маринато Гильерме. Спустя ещё пять минут калининградцы вышли вперёд. После подачи углового отличился защитник Натан Гассама. На 90+3-й минуте форвард «Локомотива» Сулейманов оформил дубль и принёс москвичам ничью.

Ответный матч между «Локомотивом» и «Балтикой» состоится 12 марта 2024 года и пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
28 ноября 2023, вторник. 18:15 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Сулейманов – 16'     1:1 Аванесян – 65'     2:1 Гассама – 70'     2:2 Сулейманов – 90+3'    
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