«Бавария» официально продлила контракты голкиперов Нойера и Ульрайха

Мюнхенская «Бавария» официально объявила о продлении контрактов с вратарями клуба Мануэлем Нойером и Свеном Ульрайхом.

«На протяжении многих лет 37-летний капитан Мануэль Нойер и 35-летний Свен Ульрайх были надёжными помощниками «Баварии» и останутся таковыми. Клуб продлил каждый из своих контрактов на год, до 30 июня 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте клуба.

Нойер перешёл в «Баварию» из «Шальке-04» в 2011 году и является капитаном команды с 2017 года. Мануэль 11 раз становился чемпионом Бундеслиги и шесть раз выигрывал Кубок Германии. В общей сложности футболист провёл 494 матча в футболке «Баварии».

Ульрайх перешёл в «Баварию» в 2015 году из «Штутгарта». Свен выиграл семь титулов Бундеслиги, а также три Кубка Германии. На сегодняшний день Ульрайх провёл 98 матчей в составе «Баварии».