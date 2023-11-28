Нойер: хочу сыграть с «Баварией» в финале ЛЧ-2025, который пройдёт в Мюнхене

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился эмоциями от продления контракта с мюнхенским клубом.

«Я рад остаться в «Баварии» ещё на один год. После моей продолжительной травмы я снова вернулся в строй, и это радует.

Мы можем достичь больших целей в ближайшие несколько лет. Конечно же, нашей команде по силам выйти в финал Лиги чемпионов, который пройдёт в Мюнхене в 2025 году», — приводит слова Нойера пресс-служба мюнхенского клуба.

Нойер перешёл в «Баварию» из «Шальке-04» в 2011 году и является капитаном команды с 2017 года. Мануэль 11 раз становился чемпионом Бундеслиги и шесть раз выигрывал Кубок Германии. В общей сложности футболист провёл 494 матча в футболке «Баварии». Ориентировочная стоимость немецкого голкипера, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.