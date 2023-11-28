Кечинов: у Соболева и Абаскаля был конфликт, но сейчас он снова игрок стартового состава

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о положении нападающего Александра Соболева в московской команде, а также поделился мыслями о составе красно-белых на предстоящий матч с «Оренбургом» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Соболев — ключевой игрок основного состава на позиции нападающего в «Спартаке». Это лидер команды, он много забивает. Да, у него был конфликт с Абаскалем, но сейчас всё улажено и он опять стал игроком основного состава.

Не знаю, будет ли Соболев в стартовом составе в матче с «Оренбургом». Думаю, выйдут футболисты, которые практически не играют в старте в матчах чемпионата, им будет дана игровая практика. Скорее всего, завтра впереди мы увидим Мелёшина. Как показывает практика, в играх на Кубок впереди играет он и те футболисты, которые мало задействованы в чемпионате. Умяров, Бонгонда, Чернов, Маслов, наверное, Денисов — эти футболисты с вероятностью 90% будут завтра играть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, завтра, 29 ноября, пройдёт первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Оренбургом» и «Спартаком». Он начнётся в 16:00 по московскому времени.