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«Шахтёр» — «Антверпен»: Матвиенко на 12-й минуте вывел хозяев вперёд

«Шахтёр» — «Антверпен»: Матвиенко на 12-й минуте вывел хозяев вперёд
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В эти минуты проходит матч 5-го тура группы Н Лиги чемпионов УЕФА между украинским «Шахтёром» и бельгийским «Антверпеном». Встреча проводится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским из Польши.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа H. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 20:45 МСК
Шахтёр
Украина
2-й тайм
1 : 0
Антверпен
Антверпен, Бельгия
1:0 Матвиенко – 12'    

На 12-й минуте клуб с Украины вышел вперёд (1:0). После стандартного положения отличился Николай Матвиенко.

Команды 4 октября играли друг с другом во 2-м туре группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов. «Шахтёр» обыграл «Антверпен» со счётом 3:2.

Напомним, «Шахтёр» занимает третье место в турнирной таблице группы Н, набрав шесть очков в четырёх матчах. «Антверпен» располагается на последнем месте. Клуб из Бельгии не заработал ни одного очка. «Барселона» и «Порту» набрали по девять очков. Но каталонцы лидируют в квартете по дополнительным показателям.

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