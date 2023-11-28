«Шахтёр» — «Антверпен»: Матвиенко на 12-й минуте вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит матч 5-го тура группы Н Лиги чемпионов УЕФА между украинским «Шахтёром» и бельгийским «Антверпеном». Встреча проводится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским из Польши.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте клуб с Украины вышел вперёд (1:0). После стандартного положения отличился Николай Матвиенко.

Команды 4 октября играли друг с другом во 2-м туре группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов. «Шахтёр» обыграл «Антверпен» со счётом 3:2.

Напомним, «Шахтёр» занимает третье место в турнирной таблице группы Н, набрав шесть очков в четырёх матчах. «Антверпен» располагается на последнем месте. Клуб из Бельгии не заработал ни одного очка. «Барселона» и «Порту» набрали по девять очков. Но каталонцы лидируют в квартете по дополнительным показателям.