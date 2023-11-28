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Хавбек «Тоттенхэма» Бентанкур из-за травмы не сыграет до февраля

Хавбек «Тоттенхэма» Бентанкур из-за травмы не сыграет до февраля
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Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Уругвая Родриго Бентанкур выбыл из строя на 2,5 месяца. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 26-летний игрок не сможет оперативно восстановиться после повреждения лодыжки, полученного на прошлых выходных в матче 13-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2). Напомним, хавбек в конце октября восстановился от травмы колена, которую получил в феврале этого года.

Бентанкур выступает за «Тоттенхэм» с 2022 года. В текущем сезоне уругваец провёл за «шпор» лишь четыре матча во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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