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Директор «Боруссии»: наш конкурент не «Реал», а Netflix

Директор «Боруссии»: наш конкурент не «Реал», а Netflix
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Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Карстен Крамер высказался о способах привлечения внимания молодого поколения к футбольным соревнованиям.

«Футбол во многом связан с массовой культурой и традициями, с историей. В «Формуле-1» меньше смотрят на то, что было раньше. В гонках следующим шагом должен стать комфорт в автомобиле. А в футболе всё происходит как-то замедленно.

Тем не менее мы должны расти и развиваться. Опасно то, что нашим конкурентом за внимание молодого поколения является не мадридский «Реал», а Netflix (американский стриминговый сервис фильмов и сериалов. — Прим. «Чемпионата»). И прочие подобные развлечения. Мы должны пристально следить за тем, чтобы новое поколение продолжало интересоваться футболом», – приводит слова Крамера Neue Zurcher Zeitung.

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