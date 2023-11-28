Баринов: «Локомотив» плохо начинает вторые таймы, но мы бьёмся, играем до конца

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился эмоциями после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором его команда сыграла вничью с калининградской «Балтикой» (2:2).

«У нас какая-то проблема – мы плохо начинаем вторые таймы, очень много потерь мяча привели к двум голам. Но мы бьёмся, играем до конца, уже много матчей так вытаскивали. Так что всё будет решено в ответной игре в Москве.

Если брать первый тайм, то ничья для нас не очень. Но если брать всю игру, гол на последней минуте, то это, как говорится, очко в копилочку. Но ни на что не влияет, потому что будет ответная игра.

Не было никаких эмоциональных проблем после игры с «Крыльями Советов» в РПЛ. Мы поговорили с командой и решили, что будем биться друг за друга, чтобы, как бы ни складывался матч, бились до конца», — приводит слова Баринова Metaratings.ru.

Ответный четвертьфинальный матч между «Локомотивом» и «Балтикой» состоится в середине марта. Игра пройдёт на домашней арене железнодорожников.