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«Шахтёр» обыграл «Антверпен» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

«Шахтёр» обыграл «Антверпен» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
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Сегодня, 28 ноября, состоялся матч 5-го тура группы Н Лиги чемпионов УЕФА между украинским «Шахтёром» и бельгийским «Антверпеном». Встреча прошла на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским из Польши. Матч завершился победой «Шахтёра» со счётом 1:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе украинского клуба единственным забитым мячом отличился защитник Николай Матвиенко, который на 12-й минуте переправил мяч в ворота гостей после подачи Александра Зубкова со штрафного.

Таким образом, «Шахтёр» набрал девять очков, но при этом он остался на третьем месте в турнирной таблице группы Н. «Барселона» и «Порту» также набрали по девять очков, но каталонцы и португальцы ещё не играли в 5-м туре. «Антверпен», в свою очередь, располагается на последнем месте. Клуб из Бельгии не заработал ни одного очка и потерял шансы на попадание в евровесну.

Лига чемпионов . Группа H. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 20:45 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
1 : 0
Антверпен
Антверпен, Бельгия
1:0 Матвиенко – 12'    
Удаления: нет / Муя – 90+7'
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