Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Терехов: нет сомнений, что «Химки» выйдут в РПЛ. Считаю, что займём первое место

Терехов: нет сомнений, что «Химки» выйдут в РПЛ. Считаю, что займём первое место
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Химок» Сергей Терехов высказался о первой половине сезона в Мелбет Первой лиге, а также оценил шансы подмосковной команды на возвращение в РПЛ.

«Удовлетворены тем, как закончили осеннюю часть? Хотелось быть на первом месте. С другой стороны, долгая беспроигрышная серия идёт, поэтому оцениваю позитивно.

Увидели по матчу с «Аланией», что эта команда нам не конкурент в борьбе за место в РПЛ? Тяжело сказать — на верхние строчки претендуют пять-шесть команд, все плюс-минус равны. «Алания» сильная команда, ставит задачу выхода в РПЛ, поэтому нам было стратегически важно обыграть соперника на выезде. Какая команда в ФНЛ самая играющая? Одну команду выделить не могу. «Алания» старается играть в зрелищный футбол, «Акрон», наверное.

Есть ли сомнения в том, что «Химки» выйдут в РПЛ? У меня нет. Считаю, что мы выйдем с первого места. Такая команда с таким набором футболистов обязана выходить именно с первого места. Мы очень сильно укомплектованы, немножко выделяемся на фоне остальных», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Сергей Терехов: считаю, что футбол в России не деградирует
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android