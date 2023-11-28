Терехов: нет сомнений, что «Химки» выйдут в РПЛ. Считаю, что займём первое место

Защитник «Химок» Сергей Терехов высказался о первой половине сезона в Мелбет Первой лиге, а также оценил шансы подмосковной команды на возвращение в РПЛ.

«Удовлетворены тем, как закончили осеннюю часть? Хотелось быть на первом месте. С другой стороны, долгая беспроигрышная серия идёт, поэтому оцениваю позитивно.

Увидели по матчу с «Аланией», что эта команда нам не конкурент в борьбе за место в РПЛ? Тяжело сказать — на верхние строчки претендуют пять-шесть команд, все плюс-минус равны. «Алания» сильная команда, ставит задачу выхода в РПЛ, поэтому нам было стратегически важно обыграть соперника на выезде. Какая команда в ФНЛ самая играющая? Одну команду выделить не могу. «Алания» старается играть в зрелищный футбол, «Акрон», наверное.

Есть ли сомнения в том, что «Химки» выйдут в РПЛ? У меня нет. Считаю, что мы выйдем с первого места. Такая команда с таким набором футболистов обязана выходить именно с первого места. Мы очень сильно укомплектованы, немножко выделяемся на фоне остальных», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».