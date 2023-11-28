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Бруну — о критике: не всегда всё радужно. Я не изменился с тех пор, как стал капитаном

Бруну — о критике: не всегда всё радужно. Я не изменился с тех пор, как стал капитаном
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Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о критике со стороны болельщиков и журналистов в свой адрес.

«Конечно, никому не нравится, когда его критикуют, но не всегда всё бывает радужно. Партнёры, тренерский штаб и абсолютно все в клубе довольны моим лидерством. Я совсем не изменился с тех пор, как стал капитаном. Не думаю, что мне нужно что-то менять», – приводит слова Фернандеша The Times.

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В текущем сезоне португалец провёл за манкунианцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

На данный момент «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка после 13 матчей.

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