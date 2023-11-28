«Манчестер Юнайтед» может подписать Ивана Проведеля

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием вратаря «Лацио» Ивана Проведеля. Об этом сообщает издание Sport Mediaset.

По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» недоволен игрой своего вратаря Андре Онана. В связи с этим клуб из Англии изучает варианты с усилением позиции первого номера. Одним из главных кандидатов на замену Онана является Проведель. Отмечается, что «Лацио» готов отпустить своего голкипера. Но за его трансфер римляне потребуют минимум € 35 млн.

Напомним, в прошлом сезоне Иван Проведель сыграл за «Лацио» во всех 38 матчах Серии А. Контракт футболиста с римским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 12 млн.