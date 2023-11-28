«Барселона» — «Порту»: Пепе вывел гостей вперёд, Канселу сравнял счёт спустя две минуты

В эти минуты проходит встреча 5-го тура группы H Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и «Порту». Матч проводится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт в игре равный — 1:1.
На 30-й минуте полузащитник Пепе вывел гостей вперёд. Однако спустя две минуты защитник хозяев Жоау Канселу восстановил равновесие на табло.
Команды уже встречались во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Это произошло 4 октября. Тогда сине-гранатовые одержали выездную победу со счётом 1:0.
«Барселона» и «Порту» набрали по девять очков в четырёх матчах группового этапа Лиги чемпионов. Каталонцы по дополнительным показателям занимают первое место в турнирной таблице квартета H, в то время как команда из Португалии располагается на второй строчке.
- 29 ноября 2023
-
00:49
-
00:39
-
00:36
-
00:31
-
00:23
-
00:20
-
00:18
-
00:10
-
00:01
- 28 ноября 2023
-
23:54
-
23:51
-
23:41
-
23:37
-
23:30
-
23:27
-
23:24
-
23:23
-
23:15
-
23:14
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:37
-
22:36
-
22:24
-
22:20
-
22:17
-
22:01
-
21:55
-
21:53
-
21:49
-
21:35
-
21:30
-
21:26
-
21:24