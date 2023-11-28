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«Барселона» — «Порту»: Пепе вывел гостей вперёд, Канселу сравнял счёт спустя две минуты

«Барселона» — «Порту»: Пепе вывел гостей вперёд, Канселу сравнял счёт спустя две минуты
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В эти минуты проходит встреча 5-го тура группы H Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и «Порту». Матч проводится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт в игре равный — 1:1.

Лига чемпионов . Группа H. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
2-й тайм
2 : 1
Порту
Порту, Португалия
0:1 Пепе – 30'     1:1 Канселу – 32'     2:1 Феликс – 57'    

На 30-й минуте полузащитник Пепе вывел гостей вперёд. Однако спустя две минуты защитник хозяев Жоау Канселу восстановил равновесие на табло.

Команды уже встречались во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Это произошло 4 октября. Тогда сине-гранатовые одержали выездную победу со счётом 1:0.

«Барселона» и «Порту» набрали по девять очков в четырёх матчах группового этапа Лиги чемпионов. Каталонцы по дополнительным показателям занимают первое место в турнирной таблице квартета H, в то время как команда из Португалии располагается на второй строчке.

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