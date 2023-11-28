«Тоттенхэм» сохраняет интерес к Трево Чалобе

Защитник «Челси» Трево Чалоба в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку, сообщает Fichajes.

По информации источника, «Тоттенхэм» продолжает изучать вариант с подписанием 24-летнего игрока обороны. «Шпоры» хотели приобрести центрального защитника ещё в августе, однако впоследствии передумали. «Тоттенхэм» может вернуться к кандидатуре английского футболиста из-за участившихся травм у своих игроков.

В текущем сезоне Чалоба не провёл ни одного матча за «Челси» из-за травмы. В прошлом году защитник сыграл в 33 встречах во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось, что «Бавария» отказалась от идеи с подписанием Чалобы.