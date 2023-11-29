«Барселона» — «Порту»: Феликс на 57-й минуте вывел каталонцев вперёд

В эти минуты проходит встреча 5-го тура группы H Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и «Порту». Матч проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости каталонцы ведут со счётом 2:1.

На 30-й минуте полузащитник Пепе вывел гостей вперёд. Однако спустя две минуты защитник хозяев Жоау Канселу восстановил равновесие на табло. На 57-й минуте вингер каталонцев Жоау Феликс позволил каталонцам повести в счёте.

Команды уже встречались во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Это произошло 4 октября. Тогда сине-гранатовые одержали выездную победу со счётом 1:0.

«Барселона» и «Порту» набрали по девять очков в четырёх матчах группового этапа Лиги чемпионов. Каталонцы по дополнительным показателям занимают первое место в турнирной таблице квартета H, в то время как команда из Португалии располагается на второй строчке.