«Барселона» одержала волевую победу над «Порту» и обеспечила себе выход в плей-офф ЛЧ

Сегодня состоялась встреча 5-го тура группы H Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и «Порту». Матч прошёл на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч закончился победой каталонцев со счётом 2:1.

На 30-й минуте полузащитник гостей Пепе вывел свою команду вперёд. Однако спустя две минуты защитник хозяев Жоау Канселу восстановил равновесие на табло. На 57-й минуте вингер каталонцев Жоау Феликс установил окончательный счёт встречи.

Таким образом, «Барселона» набрала 12 очков и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице квартета H. Благодаря этому за тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов каталонцы обеспечили себе выход в 1/8 финала. «Порту» с девятью очками остался на второй строчке. «Шахтёр» с девятью очками находится на третьем месте таблицы, а «Антверпен», который не заработал ни одного очка, — на последней позиции.