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Два автогола «Фейеноорда» помогли «Атлетико» одержать победу в гостевом матче

Два автогола «Фейеноорда» помогли «Атлетико» одержать победу в гостевом матче
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Во вторник, 28 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались «Фейеноорд» и «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды).

Игру обслуживала британская бригада арбитров, которую возглавлял Энтони Тейлор. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 14-й минуте защитник хозяев неудачно сыграл в обороне и срезал мяч в свои ворота, тем самым открыв счёт в матче. Во втором тайме защитник «Атлетико» Марио Эрмосо удвоил преимущество своей команды. На 77-й минуте Матс Виффер сократил отставание «Фейеноорда», а всего спустя четыре минуты мяч вновь оказался в воротах нидерландской команды из-за автогола Сантьяго Хименеса.

Лига чемпионов . Группа E. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
1 : 3
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Гертрейда – 14'     0:2 Эрмосо – 57'     1:2 Виффер – 77'     1:3 Хименес – 81'    
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