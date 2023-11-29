Два автогола «Фейеноорда» помогли «Атлетико» одержать победу в гостевом матче

Во вторник, 28 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались «Фейеноорд» и «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды).
Игру обслуживала британская бригада арбитров, которую возглавлял Энтони Тейлор. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На 14-й минуте защитник хозяев неудачно сыграл в обороне и срезал мяч в свои ворота, тем самым открыв счёт в матче. Во втором тайме защитник «Атлетико» Марио Эрмосо удвоил преимущество своей команды. На 77-й минуте Матс Виффер сократил отставание «Фейеноорда», а всего спустя четыре минуты мяч вновь оказался в воротах нидерландской команды из-за автогола Сантьяго Хименеса.
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