Определились десять участников плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник, 28 ноября, состоялся первый игровой день 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

По его итогу четыре команды гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Гарантированно продолжат свои выступления в турнире испанские «Атлетико» и «Барселона», дортмундская «Боруссия», а также итальянский «Лацио».

Ранее в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Реал Сосьедад», «Реал» и «Лейпциг».

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встречались миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в решающем матче главного еврокубка одержали подопечные Хосепа Гвардиолы. Единственный мяч во встрече забил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри на 68-й минуте. Английский клуб впервые в своей истории одержал победу в Лиге чемпионов.