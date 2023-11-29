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«Барселона» впервые после ухода Месси выступит в плей-офф Лиги чемпионов

«Барселона» впервые после ухода Месси выступит в плей-офф Лиги чемпионов
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«Барселона» впервые после ухода аргентинского нападающего Лионеля Месси выступит в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Порту» со счётом 2:1 и досрочно гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, ранее два сезона подряд каталонский клуб не мог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, дважды финишировав на третьем месте на групповой стадии турнира.

Месси покинул «Барселону» после сезона 2020/21 и именно этот сезон стал для каталонского клуба последним, когда они выступали в плей-офф Лиги чемпионов.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов Барселона» предстоит провести матч с «Антверпеном». Встреча состоится 13 декабря, начало – 23:00 мск.

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