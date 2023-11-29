Лига чемпионов, 28 ноября: результаты игрового дня и турнирная таблица

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Во вторник, 28 ноября, состоялся первый игровой день 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию все результаты игрового дня и текущую турнирную таблицу.

28 ноября, результаты игрового дня Лиги чемпионов

Группа Е

«Лацио» (Италия) — «Селтик» (Шотландия) — 2:0

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Атлетико» (Испания) — 1:3

Группа F

«Милан» (Италия) — «Боруссия» Д (Германия) — 1:3

«ПСЖ» (Франция) — «Ньюкасл» (Англия) — 1:1

Группа G

«Манчестер Сити» (Англия) — «РБ Лейцпиг» (Германия) — 3:2

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 2:0

Группа H

«Шахтёр» (Украина) — «Антверпен» (Бельгия) — 1:0

«Барселона» (Испания) — «Порту» (Португалия) — 2:1

По итогам матчей «Атлетико», «Барселона», «Боруссия» и «Лацио» гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Реал Сосьедад», «Реал» и «Лейпциг».