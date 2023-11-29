Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе отреагировал на ничью «ПСЖ» в матче с «Ньюкаслом»

Мбаппе отреагировал на ничью «ПСЖ» в матче с «Ньюкаслом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подвёл итоги матча с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов.

«Это разочарование. В матче Лиги чемпионов нельзя иметь столько возможностей и не забить. Дело не в структуре, организации. Это мы, игроки, мы должны работать.

У меня были возможности забить, и я должен забить, это ясно. Все, у кого есть глаза, видели, что мы доминируем. Быть первыми — наша цель. Мы будем готовиться к победе в Дортмунде», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

28 ноября состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались французский «Пари Сен-Жермен» и британский «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 1:1.

После этой игры в активе «Ньюкасла» стало пять очков. Англичане расположились на третьем месте в группе F. «ПСЖ» с семью очками идёт вторым.

Материалы по теме
Камбэк «Сити», стыдная ничья «ПСЖ» и провал «Милана». Главные события игрового дня в ЛЧ
Камбэк «Сити», стыдная ничья «ПСЖ» и провал «Милана». Главные события игрового дня в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android