The Telegraph: деньги от продажи «Челси» хотели передать не Украине, а Израилю

Деньги, которые Великобритания планировала перевести Украине от продажи «Челси», хотели отдать Израилю, сообщает The Telegraph.

По данным источника, это предложение обсуждалось после конфликта между Израилем и ХАМАСом. Отмечается, на данный момент Великобритания отклонила предложение высокого уровня, а министры считают, что это был шаг от бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича, чтобы избежать осуждения в России.

Также сообщается, что чпомимо потенциального использования денег на гуманитарные цели в Израиле после 7 октября Абрамович также предложил вариант помощи жертвам февральского землетрясения в Турции.

Также, согласно другим данным, Абрамович не был в курсе о данных переговорах, а обсуждение передачи денег вёл Израиль.

Напомним, в прошлом году Роман Абрамович продал футбольный клуб «Челси» американскому предпринимателю Тодду Боули за € 4,82 млрд.

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