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Директор дортмундской «Боруссии» объяснил трансферную политику клуба

Директор дортмундской «Боруссии» объяснил трансферную политику клуба
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Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Карстен Крамер объяснил трансферную политику клуба после продажи нападающего Эрлинга Холанда и полузащитника Джуда Беллингема.

«Это рационально обосновано, потому что наши лучшие игроки обычно переходят не к прямым конкурентам, а в клубы, входящие в мировой топ-5. За последние два года от нас ушли два лучших игрока мира – Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем, – и тот факт, что они так хорошо развивались с нами, заставляет болельщиков гордиться ими.

Все знают, что нам нужно развивать игроков, мы не в состоянии подписать Гарри Кейна. Мы не жалуемся на это. В случае ухода значимых игроков клуб продолжает нормально развиваться даже после этого», – приводит слова Крамера Neue Zurcher Zeitung.

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