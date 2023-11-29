Форвард «Шахтёра» — об игроках «Антверпена»: у них ноль очков и так себя вести

Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан раскритиковал игроков «Антверпена» (0:0) из-за стычки после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После стычки игрок «Антверпена» Арнбор Муя получил красную карточку, а вратарь «Шахтёра» Дмитрий Ризнык – жёлтую.

«Что произошло после матча? Ничего такого. Просто им не понравилось, как мы себя вели. Но рефери им что-то там… Надо уметь проигрывать. У них 0 очков – и так себя вести, что-то там говорить, рассказывать, как надо играть. Полагаю, это неправильно», — приводит слова Сикана ua.tribuna.com.

«Шахтёр» набрал девять очков и остался на третьем месте в турнирной таблице группы Н и гарантировал себе место в еврокубковой весне. «Антверпен», в свою очередь, располагается на последнем месте. Клуб из Бельгии не заработал ни одного очка и потерял шансы на попадание в евровесну.

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