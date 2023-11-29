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Вратарь «Лейпцига» Янис Бласвич: мы позволили «Сити» вернуться в игру слишком рано

Вратарь «Лейпцига» Янис Бласвич: мы позволили «Сити» вернуться в игру слишком рано
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Вратарь «РБ Лейпцига» Янис Бласвич высказался о поражении от «Манчестер Сити» (2:3) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов и выходе в 1/8 финала турнира.

«Во втором тайме нам с трудом удалось войти в игру. Мы хорошо владели мячом до перерыва и сменяли его хорошими длинными мячами. Однако мы позволили им вернуться в игру слишком рано во второй 45-минутке, и тогда стадион снова ожил. Мы знали, что нам придется долго обороняться. В конечном итоге мы не сделали этого достаточно хорошо.

Голы «Сити» были результатом индивидуального мастерства, но все сводилось к тонкой грани. Если бы мы были на полсекунды быстрее, мы могли бы их предотвратить.

Тем не менее, мы уже квалифицировались в плей-офф. Теперь нам нужно смотреть вперед и сосредоточиться на том, чтобы набрать больше очков в чемпионате», — приводит слова Бласвиха официальный сайт «РБ Лейпцига».

После пяти туров «Лейпциг» занимает второе место в группе G с 9 очками с «Манчестер Сити» (15 очков), «Янг Бойзом» (4 очка) и «Црвеной Звездой» (1 очко).

Лига чемпионов . Группа G. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:1 Опенда – 13'     0:2 Опенда – 33'     1:2 Холанд – 54'     2:2 Фоден – 70'     3:2 Альварес – 87'    
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