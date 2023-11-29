Диего Симеоне — о выходе в плей-офф ЛЧ: очень рад за игроков, сыграли так, как хотели
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Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о выходе команды в плей-офф Лиги чемпионов.
Вчера, 28 ноября, «матрасники» обыграли «Фейеноорд» (3:1) в матче пятого тура группового этапа.
«Я очень рад за игроков. Знали, какой трудный у нас соперник. Знали, что они хорошо играют в Европе на своем стадионе и здорово выступают в чемпионате. Но мы хорошо с этим справились, мы сыграли так, как хотели.
Некоторые футболисты очень сильно сыграли индивидуально, и в целом, я думаю, мы провели очень важный матч для клуба», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
После пяти туров «Атлетико» занимает первое место в группе Е с 11 очками с «Лацио» (10 очков), «Фейеноордом» (6 очков) и «Селтиком» (1 очко).
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