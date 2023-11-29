Спортивный директор «Боруссии» Кель назвал цель команды в групповом этапе Лиги чемпионов

Спортивный директор «Боруссии» (Дортмунд) Себастьян Кель высказался о победе над «Миланом» (3:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов и досрочном выходе в 1/8 финала.

«Это было настоящим заявлением — обеспечить себе выход из группы уже в пятом туре. Мало кто ожидал от нас такого. Мы провели очень хорошую игру и выиграли еще один выездной матч в Лиге чемпионов благодаря зрелой игре команды. Грегор Кобель удержал нас в игре, отбив пенальти, а Марко Ройс с ледяной точностью реализовал пенальти. Это позволило нам занять очень хорошую позицию в игре, мы были очень тверды. Мы были очень хорошо настроены тактически и раз за разом входили в игру. Команда находится на правильном пути. Цель — выиграть группу», — приводит слова Келя официальный сайт «Боруссии».

После пятого тура «Боруссия» занимает первое место в Группе F с 10 очками с ПСЖ (7 очков), «Ньюкаслом» (5 очков) и «Миланом» (5 очков).

Заключительный матч группового этапа команда Терзича проведёт с ПСЖ. Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоится 13 декабря.