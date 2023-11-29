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Симонс стал вторым самым молодым голландцем с голевыми действиями в 3 матчах ЛЧ подряд

Симонс стал вторым самым молодым голландцем с голевыми действиями в 3 матчах ЛЧ подряд
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Вчера, 28 ноября, «РБ Лейпциг» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 2:3 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вингер «быков» Ксави Симонс отметился в игре голевой передачей. Таким образом, футболист стал самым молодым голландцем (20 лет и 221 день) с голевыми действиями в 3 матчах ЛЧ подряд с декабря 2003 года, когда вингер ПСВ Арьен Роббен сделал это в 19 лет и 321 день, сообщает Opta Sport.

До этого Симонс забил гол в обеих встречах с «Црвеной Звездой».

Симонс перешёл в «Лейпциг» из ПСЖ в июле 2023 года в качестве аренды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает вингера в € 70 млн.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист сыграл 20 матчей, забил 6 мячей и отдал 9 голевых передач.

После пяти туров «Лейпциг» занимает второе место в группе G с 9 очками с «Манчестер Сити» (15 очков), «Янг Бойзом» (4 очка) и «Црвеной Звездой» (1 очко).

Лига чемпионов . Группа G. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:1 Опенда – 13'     0:2 Опенда – 33'     1:2 Холанд – 54'     2:2 Фоден – 70'     3:2 Альварес – 87'    
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