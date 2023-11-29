Симонс стал вторым самым молодым голландцем с голевыми действиями в 3 матчах ЛЧ подряд

Вчера, 28 ноября, «РБ Лейпциг» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 2:3 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Вингер «быков» Ксави Симонс отметился в игре голевой передачей. Таким образом, футболист стал самым молодым голландцем (20 лет и 221 день) с голевыми действиями в 3 матчах ЛЧ подряд с декабря 2003 года, когда вингер ПСВ Арьен Роббен сделал это в 19 лет и 321 день, сообщает Opta Sport.
До этого Симонс забил гол в обеих встречах с «Црвеной Звездой».
Симонс перешёл в «Лейпциг» из ПСЖ в июле 2023 года в качестве аренды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает вингера в € 70 млн.
В нынешнем сезоне 20-летний футболист сыграл 20 матчей, забил 6 мячей и отдал 9 голевых передач.
После пяти туров «Лейпциг» занимает второе место в группе G с 9 очками с «Манчестер Сити» (15 очков), «Янг Бойзом» (4 очка) и «Црвеной Звездой» (1 очко).
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