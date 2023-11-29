Микель Артета: мы хотим занять первое место в группе Лиги чемпионов, это точно

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Лансом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Да, мы хотим выиграть игру, это точно. Мы хотим занять первое место в группе, и у нас есть такая возможность завтра, против команды, которая создает проблемы, и мы уже имели опыт игры с ней, так что у нас есть правильная мотивация, чтобы сделать это завтра.

Наслаждаюсь ли я ЛЧ? Да, это отличное чувство. Это заставляет вас гордиться, это заставляет меня чувствовать, что это тот уровень, на котором должен быть клуб, и мы действительно хорошо конкурировали, так что давайте продолжать в том же духе», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

После четырёх туров «Арсенал» занимает первое место в группе В с 9 очками с ПСВ (5 очков), «Лансом» (5 очков) и «Севильей» (2 очка).