Микель Артета – о Букайо Сака: не знаю, что значит мировой класс, но он топ, топ игрок

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о вингере красно-белых Букайо Сака.

«Является ли Сака игроком мирового класса? Ну, он играл на чемпионате мира, он играет в сборной, так что я не знаю, что значит мировой класс, но он топ, топ игрок, это точно.

Он — огромная часть обеих команд, это точно, и вы должны видеть, какое влияние он оказывает в играх, он очень важен для нас, и мы знаем, каким хотим видеть его, и Букайо должен быть главной частью этого.

Сможет ли Сака поддерживать свою форму в течение следующих пяти или десяти лет? Ну, попасть на вершину — это одно, а поддерживать форму — совсем другое. Он делает это уже пять лет, и вы можете видеть, как он совершенствуется — он действительно стабилен, но при этом очень быстр. У него правильный менталитет, потому что у него правильная семья, правильные люди вокруг него, и он все еще такой скромный. Ему помогают правильные советы, и именно это делает его особенным, потому что он хочет большего, и это большее еще впереди», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

В нынешнем сезоне Сака сыграл 18 матчей, забил 6 мячей и отдал 9 голевых передач.