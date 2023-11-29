Матс Хуммельс считает, что у «Боруссии» изменился менталитет и выросла воля

Защитник «Боруссии» (Дортмунд) Матс Хуммельс прокомментировал победу над «Миланом» (3:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я думаю, мы провели очень хорошую игру, за исключением того, что, возможно, не очень хорошо играли в атаке в первом тайме. Грегор спас от пенальти в самом начале. Затем нам удалось захватить стадион, владея мячом. Это была заслуженная победа.

Менталитет команды? В прошлом году нас справедливо критиковали за наш менталитет. Но я считаю, что нам не нужно придавать этому большого значения в этом сезоне. На самом деле основными пропущенными мячами были только 0:4 с «Баварией» и 1:2 со «Штутгартом», которые также были больше похожи на 0:4, возможно, все еще в гостях у «Парижа». Но в целом отношение и воля у нас выросли. Теперь мы — команда, которая готова работать вместе на поле», — приводит слова Хуммельса Kicker.

После пятого тура «Боруссия» занимает первое место в Группе F с 10 очками с ПСЖ (7 очков), «Ньюкаслом» (5 очков) и «Миланом» (5 очков).

Заключительный матч группового этапа команда Терзича проведёт с ПСЖ. Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоится 13 декабря.