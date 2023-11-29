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Агент Тюкавина объяснил, почему нападающий до сих пор не продлил контракт с «Динамо»

Агент Тюкавина объяснил, почему нападающий до сих пор не продлил контракт с «Динамо»
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Алексей Сафонов, футбольный агент, представитель нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прояснил ситуацию с действующим контрактом игрока.

«Контракт рассчитан до лета, но есть опция продления ещё на год. Она включается, когда мы подпишем личный контракт. Я встречался с руководством «Динамо» и мы с Костей дали слово, что не собираемся кидать клуб. Павел Пивоваров (гендир «Динамо» – Прим. «Чемпионата») может подтвердить. Чтобы клуб не потерял деньги, как минимум на год контракт будет продлён. Ну или можем подписать более долгосрочное соглашение, а тогда этот пункт о продлении неактуален. Мне бы не хотелось говорить об этом подробнее, потому что мы общаемся на этот счёт с «Динамо», — рассказал Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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