Агент Тюкавина уточнил, сколько вариантов в Европе есть у нападающего

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, сколько вариантов для продолжения карьеры в Европе есть у его подопечного.

Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что у 21-летнего футболиста есть два конкретных предложения от европейских клубов.

«Больше. Но я считаю, что предложение – это когда в клуб приходит бумага. И обратите внимание, что в Европе почти все трансферы происходят летом. У них зимой нет такой паузы, чтобы футболист мог набрать форму – там сразу два матча в неделю. Ну и нужно учитывать, что некоторые европейские страны не готовы совершать сделки с российскими клубами. Сейчас напряжение вроде чуть-чуть спадает», — рассказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Тюкавин является вопитанником «Динамо», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 8 млн.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл 20 матчей, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.