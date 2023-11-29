Агент Сафонов назвал топ-клуб РПЛ, пытавшийся купить Тюкавина у «Динамо»

Алексей Сафонов, футбольный агент, представитель нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА и «Зенита»

«ЦСКА спрашивал, но «Динамо» ещё летом отказало», — рассказал Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Константину Тюкавину 21 год, он является воспитанником московского «Динамо». За основную команду нападающий выступает с января 2021 года. В текущем сезоне форвард провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач. «Динамо» после 16 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 28 очков.