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Агент Сафонов назвал топ-клуб РПЛ, пытавшийся купить Тюкавина у «Динамо»

Агент Сафонов назвал топ-клуб РПЛ, пытавшийся купить Тюкавина у «Динамо»
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Алексей Сафонов, футбольный агент, представитель нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА и «Зенита»

«ЦСКА спрашивал, но «Динамо» ещё летом отказало», — рассказал Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Константину Тюкавину 21 год, он является воспитанником московского «Динамо». За основную команду нападающий выступает с января 2021 года. В текущем сезоне форвард провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач. «Динамо» после 16 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 28 очков.

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