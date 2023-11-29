Агент Тюкавина назвал идеальный для нападающего чемпионат в Европе

Агент Алексей Сафонов, являющийся представителем нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, какой чемпионат подошёл бы российскому форварду.

«Испания – идеально. Германия и Италия тоже хорошо подходят. С Англией сложнее – требуется либо играть за сборную, либо получать визу «особый талант». В национальной команде Костя дебютировал, но там у него ещё всё впереди. А вот визу вполне мог бы получить, потому что у него 100+ матчей и 30+ голов к 21 году», — рассказал Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Константину Тюкавину 21 год, он является воспитанником московского «Динамо». За основную команду нападающий выступает с января 2021 года. В текущем сезоне форвард провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач. «Динамо» после 16 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 28 очков.