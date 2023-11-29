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Агент Сафонов: Тюкавин спасал Йокановича, а потом пролетал мимо основы

Агент Сафонов: Тюкавин спасал Йокановича, а потом пролетал мимо основы
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Алексей Сафонов, футбольный агент, представитель нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о работе российского форварда с бывшим тренером бело-голубых Славишей Йокановичем.

«Я общался с тренером Гараниным. Он рассказывал, что в детстве к Тюкавину были вопросы по самоотдаче после того, как его вернули из старшей команды к одногодкам. С годами люди растут. Костя нормально воспринимает критику. Ни разу не вышел на поле с кислой рожей. Хотя при Йокановиче было неприятно. Тюкавин его спасал, забивал решающие мячи, а потом пролетал мимо основы.

На мой взгляд решения тренера логике не поддавались. Костя всегда выходит на поле с улыбкой, хотя понятно, что на душе разное бывает. Когда он не забивал девять туров подряд, то его критиковали, каждый готов был пнуть. Сейчас забивает постоянно – у отца телефон разрывается от поздравлений. Теперь он для всех стал хорошим», — рассказал Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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