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Агент Сафонов: лучше есть торт с друзьями, чем дерьмо одному

Агент Сафонов: лучше есть торт с друзьями, чем дерьмо одному
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Алексей Сафонов, представитель нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, как реагирует на агентов, которые пытаются отбить у него клиентов.

«Неприятно, конечно, но куда деваться. Есть один анекдот. Старого еврея спрашивают, какая жена лучше – преданная, но страшненькая или красивая, но с кучей ухажёров? Он выпил вина и отвечает: «Лучше есть торт с друзьями, чем дерьмо одному», — рассказал Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Клиентами Сафонова, помимо Константина Тюкавина, являются также вратарь «Урала» Илья Позамун, полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий, нападающий «Енисея» Андрей Окладников и многие другие российские футболисты.

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