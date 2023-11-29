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Видеообзор первого матча 1/4 финала Кубка России «Балтика» — «Локомотив»

Видеообзор первого матча 1/4 финала Кубка России «Балтика» — «Локомотив»
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Вчера, 28 ноября, состоялся первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024, в котором встретились «Балтика» и «Локомотив». Игра прошла на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра матча выступил Сергей Чебан из Москвы. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован на YouTube-канале Кубка России.

Счёт в матче на 16-й минуте открыл нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов. На 65-й минуте полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян сравнял счёт, красиво пробив в дальний угол ворот Маринато Гильерме. Спустя ещё пять минут калининградцы вышли вперёд. После подачи углового отличился защитник Натан Гассама. На 90+3-й минуте форвард «Локомотива» Сулейманов оформил дубль и принёс москвичам ничью.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
28 ноября 2023, вторник. 18:15 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Сулейманов – 16'     1:1 Аванесян – 65'     2:1 Гассама – 70'     2:2 Сулейманов – 90+3'    

Ответный матч между «Локомотивом» и «Балтикой» состоится 12 марта 2024 года и пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

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