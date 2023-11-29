Видеообзор первого матча 1/4 финала Кубка России «Балтика» — «Локомотив»

Вчера, 28 ноября, состоялся первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024, в котором встретились «Балтика» и «Локомотив». Игра прошла на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра матча выступил Сергей Чебан из Москвы. Встреча завершилась со счётом 2:2.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован на YouTube-канале Кубка России.
Счёт в матче на 16-й минуте открыл нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов. На 65-й минуте полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян сравнял счёт, красиво пробив в дальний угол ворот Маринато Гильерме. Спустя ещё пять минут калининградцы вышли вперёд. После подачи углового отличился защитник Натан Гассама. На 90+3-й минуте форвард «Локомотива» Сулейманов оформил дубль и принёс москвичам ничью.
Ответный матч между «Локомотивом» и «Балтикой» состоится 12 марта 2024 года и пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
- 29 ноября 2023
-
10:00
-
09:56
-
09:43
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:07
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:13
-
08:05
-
07:35
-
07:15
-
06:41
-
06:28
-
06:15
-
05:55
-
05:35
-
05:20
-
05:00
-
04:57
-
04:53
-
04:42
-
04:22
-
04:00
-
03:47
-
03:42
-
03:27
-
03:16
-
03:16
-
03:00