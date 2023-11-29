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Игорь Осинькин: мое мнениё — пенальти в матче с «Локомотивом» был

Игорь Осинькин: мое мнениё — пенальти в матче с «Локомотивом» был
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матче 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (3:3).

«Наверное, мы не были в плохом психологическом состоянии. И даже до матча с «Уралом», когда было четыре игры без побед, мы не были в эмоциональной яме. Поэтому специально искать методы, чтобы поднять эмоциональное состояние команде, у нас не надо.

Этот матч был сложным. До второго гола Жемалетдинова мы не уступали сопернику ни в чём. Был тяжёлый матч, мы не опустили руки, чувствовали, что могли спасти игру. Это наше маленькое вознаграждение. Здесь есть элемент случайности. Но он не мог появиться без старания самой команды.

Был ли 11-метровый? Насколько я знаю, у «Локомотива» после просмотра момента уже вопросов не было. Моё мнение совпадает с мнением специалистов — это пенальти. Но судейскую тему затрагивать не хотел бы», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

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