Фоден — о матче с «РБ Лейпциг»: первый тайм был ужасен, хуже я ещё не видел

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден раскритиковал игру «горожан» в первом тайме матча группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (3:2).

«Первый тайм был худшим их всех, что я видел в нашем исполнении. Мужество и мотивация изменили всё. У нашей команды отличный менталитет. Нам просто нужен был гол, чтобы вернуться в игру. Даже болельщики стали кричать громче после того, как мы забили! У нас отличные результаты на «Этихаде» (домашняя арена «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата») в этом сезоне, так что нужен был всего один гол, чтобы всё исправить», — приводит слова Фодена издание Daily Mail.

Накануне «Манчестер Сити» одержал победу над «РБ Лейпциг», уступая 0:2 после первого тайма. После этой игры в активе «Манчестер Сити» 15 очков. Англичане гарантировали себе первое место в группе G, а «Лейпциг» с девятью очками идёт вторым.