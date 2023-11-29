Тюкавин рассказал, как отреагировал на то, что придётся играть с «Зенитом» в Кубке России

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о реакции на жеребьёвку 1/4 финала Фонбет Кубка России. Бело-голубые встретятся с «Зенитом» сегодня, 29 ноября. Начало игры — в 18:15 мск.

«Какая была реакция, когда узнал соперника по Кубку России? Да обычная. Мы с доктором смотрели жеребьёвку на базе, и он сразу сказал, что это будет «Зенит», а я так не думал. Классно, что будет матч с «Зенитом» и придёт много болельщиков. Надеюсь, они нас хорошо поддержат, и мы сыграем удачно.

Победа в кубковом матче с «Зенитом» — самые яркие эмоции прошлого сезона? Не сказал бы, что самые яркие, но точно одни из. Было приятно победить «Зенит» на его стадионе и прервать безвыигрышную серию в Санкт-Петербурге», — приводит слова Тюкавина официальный сайт «Динамо».