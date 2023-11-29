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Александр Медведев заявил, что скоро будут объявлены участники турнира БРИКС

Александр Медведев заявил, что скоро будут объявлены участники турнира БРИКС
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что в ближайшее время клуб объявит состав участников зимнего турнира команд из стран БРИКС. Ранее сообщалось, что «Зенит» может принять участие в турнире команд из стран БРИКС, который состоится в начале 2024 года в Катаре.

«Кто примет участие в турнире команд из стран БРИКС? Скоро объявим», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

БРИКС — межгосударственное объединение из пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Первый саммит состоялся в июне 2009 года. С того времени правительства стран БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах. С 2024 года в организацию могут вступить ещё шесть государств — Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Эфиопия.

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