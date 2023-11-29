«Не думаю, что они стали слабее». Константин Тюкавин — о «Зените»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о «Зените» в преддверии матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 29 ноября. Начало игры — в 18:15 мск.

«За последние шесть сезонов питерцы лишь второй раз не смогли выиграть первый круг чемпионата, стала ли команда слабее? Не думаю, что они стали слабее. У них очень качественный подбор футболистов. Понятно, что ушёл Малком, но это не сильно повлияло на их игру. Вот, они уже и на первое место вышли.

Какой гол в ворота «Зенита» в матче первого круга РПЛ больше понравился? Мне все мои голы нравятся. А так, конечно же, второй. Была хорошая передача от Фаби, классный приём и завершение», — приводит слова Тюкавина официальный сайт «Зенита».