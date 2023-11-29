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Баринов — об угрозе дисквалификации: надеюсь, боженька будет на моей стороне

Баринов — об угрозе дисквалификации: надеюсь, боженька будет на моей стороне
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Капитан и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что надеется избежать дисквалификации и принять участие в матче Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Хватит ли у команды сил на «Зенит»? Конечно, хватит. У нас четыре дня для подготовки, времени достаточно. Мы спокойно готовимся. Кто говорит, что тяжело? Но для нас это очередная важная игра — такая же, как была до этого с Самарой и «Балтикой». Понимаю ли, что у меня есть большой шанс пропустить матч из‑за дисквалификации? Понимаю. Но, надеюсь, боженька будет на моей стороне», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

Напомним, после игры с «Крыльями Советов» (3:3) при входе в подтрибунное помещение Баринов, направившись к первому помощнику судьи Рашиду Абусуеву, оскорбительно выразился в адрес судейской бригады. В четверг КДК РФС рассмотрит эту ситуацию, полузащитнику грозит от двух до четырёх матчей дисквалификации. С «Зенитом» «Локомотив» сыграет 3 декабря на домашней арене.

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