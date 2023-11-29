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«Зенит» отреагировал на новость об инфаркте у Михаила Боярского

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на новость об инфаркте у известного артиста Михаила Боярского, который является преданным поклонником сине-бело-голубых. Клуб пожелал артисту скорейшего выздоровления и возвращения на трибуну.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Михаилу Боярскому скорейшего выздоровления. Накануне петербургский артист и один из самых известных болельщиков сине-бело-голубых был госпитализирован в одну из городских больниц.

Уважаемый Михаил Сергеевич, сине-бело-голубые желают вам здоровья и скорейшего возвращения на трибуну!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых в клубном телеграм-канале.

Напомним, вчера, 28 ноября, народного артиста РСФСР Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. По словам его сына Сергея, у актёра случился инфаркт.