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Галактионов ответил, почему «Локо» упустил нити игры после перерыва матча с «Балтикой»

Галактионов ответил, почему «Локо» упустил нити игры после перерыва матча с «Балтикой»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о втором тайме матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (2:2). Железнодорожники выигрывали после первой половины со счётом 1:0.

«В чём причина потери нити игры после перерыва, успокоились? На наш взгляд, дорожа мячом, контролируя его, мы очень мало действовали в продвижении и слишком часто его теряли в простых ситуациях. Такие спорные мячи, маленькое единоборство, обрез — мы теряем, надо опять вступать в отбор. Нужно отдать должное «Балтике», команда боевая, они нагнетают своим вертикальным футболом, диагональными передачами, доставками в штрафную площадь. Поэтому нельзя было давать сопернику возвращаться в игру. Мы попытались изменить ход встречи заменами, выпустив более свежих игроков», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

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