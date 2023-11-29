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«Динамо» — «Зенит»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 29 ноября, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Зенит». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Бригада арбитров на матч «Динамо» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Гвардис.

Стоит отметить, что ответный матч 1/4 финала состоится уже после зимнего перерыва в сезоне — 12 марта 2024 года.