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«Динамо» — «Зенит»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» — «Зенит»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 29 ноября, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Зенит». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
29 ноября 2023, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бригада арбитров на матч «Динамо» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Гвардис.

Стоит отметить, что ответный матч 1/4 финала состоится уже после зимнего перерыва в сезоне — 12 марта 2024 года.

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