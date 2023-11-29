Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил первую половину сезона-2023/2024 для команды и для себя лично. Бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков после 16 матчей.

«Понятно, что где-то можно было лучше сыграть, много побед упустили в концовках. Но в целом третье место – это нормальный результат. Что касается меня, то всегда хочется больше забивать и отдавать, помогая команде побеждать и быть наверху таблицы.

Валерий Газзаев поставил мне планку в 20 забитых мячей за сезон, устанавливаю ли сам себе какие-то ориентиры? Конечно, перед каждым сезоном ставлю себе определённые цели. И уже после его окончания анализирую, как прошёл сезон и удалось ли выполнить поставленный план», — приводит слова Тюкавина официальный сайт «Динамо».