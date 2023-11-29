Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Тюкавин оценил первую половину сезона-2023/2024

Константин Тюкавин оценил первую половину сезона-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил первую половину сезона-2023/2024 для команды и для себя лично. Бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков после 16 матчей.

«Понятно, что где-то можно было лучше сыграть, много побед упустили в концовках. Но в целом третье место – это нормальный результат. Что касается меня, то всегда хочется больше забивать и отдавать, помогая команде побеждать и быть наверху таблицы.

Валерий Газзаев поставил мне планку в 20 забитых мячей за сезон, устанавливаю ли сам себе какие-то ориентиры? Конечно, перед каждым сезоном ставлю себе определённые цели. И уже после его окончания анализирую, как прошёл сезон и удалось ли выполнить поставленный план», — приводит слова Тюкавина официальный сайт «Динамо».

Материалы по теме
Агент Сафонов назвал топ-клуб РПЛ, пытавшийся купить Тюкавина у «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android